На карьерный рост в 2025 г. рассчитывают 3 из 10 россиян. Среди программистов — каждый второй

В новом году 3 из 10 россиян рассчитывают получить повышение в должности. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 3000 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

31% россиян ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (34% против 28% соответственно). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 39% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (51%), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%). О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (13%), кладовщики (17%) и секретари (18%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 531

Время проведения: 1-19 декабря 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.