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МТС: объем рынка кибербезопасности в России по итогам 2024 г. составит почти 600 млрд рублей

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, провела исследование Perspectives of IT-market 2024» посвященное анализу ИТ-рынка в 2023 гю и прогнозам его развития на 2024 г. Согласно его результатам, среднегодовой темп роста рынка кибербезопасности за последние пять лет с 2019 г. составил 30%. По итогам 2024 г. объем этого сегмента составит 593,4 млрд руб., из них 46% займет вертикаль Software (программное обеспечение), 19% – Hardware (аппаратное обеспечение) и 35% – IT-Services (ИТ-услуги). Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 2019 г. кибербезопасность демонстрирует устойчивую динамику роста, увеличив свою долю на российском ИТ-рынке с 11,8% в 2019 г. до 16,9% в 2023 г., что в абсолютном выражении составляет 159,6 и 453,4 млрд руб. в 2019 и 2023 гг. соответственно. В 2024 г. данный сегмент продолжает оставаться одним из лидеров по темпам роста, и его интеграция в ИТ-рынок возрастет на 1,2%, достигнув 18%.

Согласно исследованию MWS, в 2023 г. большую долю рынка кибербезопасности формировала вертикаль Software – 45%, что в денежном выражении составляет 202,2 млрд руб., в 2024 г. этот показатель достигнет 273,6 млрд руб.. Второе место в 2023 г. заняла вертикаль IT-Services – 34,2% или 155,1 млрд руб. Она включает в себя такие услуги, как Security Operation Center (Центр мониторинга событий информационной безопасности), Pentest (тестирование на проникновение) и др. По итогам 2024 г. объем вертикали IT-Services в разрезе кибербезопасности составит 206,6 млрд руб. На вертикаль Hardware в 2023 г. пришлось – 21% рынка или 96,1 млрд руб. В 2024 г. этот показатель достигнет 113,2 млрд руб.

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С точки зрения темпов роста 2019-2023 гг. наибольшие показатели наблюдаются в вертикалях Software и IT-Services, 35% и 33% соответственно. В разрезе Hardware кибербезопасность показала динамику на уровне 18% на протяжении пяти лет до 2023 г. По прогнозу экспертов MWS, темпы роста в 2024 г. ожидаются сопоставимые с предыдущим периодом и влияние кибербезопасности в ИТ-рынке продолжит усиливаться.

Методология исследования Perspectives of IT-market 2024 основана на анализе выручки топ-1000 крупнейших ИТ-компаний России, что позволяет оценить размер и структуру рынка с точки зрения реальной финансовой деятельности ведущих участников рынка. Исследование включает в себя: структуру ИТ-рынка, сравнение российского и глобального ИТ-рынков, оценку объема сегментов ИТ-рынка с глубокой декомпозицией, прогноз развития вертикалей и сегментов до конца 2024 г., консолидацию и покрытие топ-компаниями соответствующих направлений.

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