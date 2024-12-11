Хотите оставить свой след в агрономии и стать частью цифровой трансформации сельского хозяйства?
Присоединяйтесь к AgroCode Conf Genetics 2024 от РСХБ и RUSEED — первой конференции, посвящённой передовым решениям в агрогенетике и агроселекции.
Почему стоит прийти на самое громкое агротехнологическое событие года?
— Уникальные форматы: вы встретите ведущих экспертов, которые поделятся своими прорывными идеями и достижениями в области генетики и селекции, основанными на подходе STEM.
— Инновационные решения: узнаете, как дроны, автоматизированные системы и другие цифровые технологии меняют агроиндустрию, помогают в импортозамещении и повышают эффективность управления.
— Agro dating: у вас будет шанс в формате индивидуальных встреч пообщаться с потенциальными партнёрами и заказчиками, которые могут открыть новые горизонты для ваших идей и проектов.
— Экспозона: исследуйте последние технологии и IT-решения, которые помогают выводить компании на новый уровень.
Тренды отрасли, ИИ, прорывные решения будущего: присоединяйтесь к главному событию в области генетики и селекции, чтобы вместе с нами пройти путь к цифровизации и инновациям.
Встречаемся 19 декабря в «Центре событий РБК».
Участие бесплатное, регистрация на сайте.■ erid:LjN8KRt4cРекламодатель: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»ИНН/ОГРН: 7725114488/1027700342890Сайт: https://www.rshb.ru/