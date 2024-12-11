Хотите оставить свой след в агрономии и стать частью цифровой трансформации сельского хозяйства?

Присоединяйтесь к AgroCode Conf Genetics 2024 от РСХБ и RUSEED — первой конференции, посвящённой передовым решениям в агрогенетике и агроселекции.

Почему стоит прийти на самое громкое агротехнологическое событие года?

— Уникальные форматы: вы встретите ведущих экспертов, которые поделятся своими прорывными идеями и достижениями в области генетики и селекции, основанными на подходе STEM.

— Инновационные решения: узнаете, как дроны, автоматизированные системы и другие цифровые технологии меняют агроиндустрию, помогают в импортозамещении и повышают эффективность управления.

— Agro dating: у вас будет шанс в формате индивидуальных встреч пообщаться с потенциальными партнёрами и заказчиками, которые могут открыть новые горизонты для ваших идей и проектов.

— Экспозона: исследуйте последние технологии и IT-решения, которые помогают выводить компании на новый уровень.

Тренды отрасли, ИИ, прорывные решения будущего: присоединяйтесь к главному событию в области генетики и селекции, чтобы вместе с нами пройти путь к цифровизации и инновациям.

Встречаемся 19 декабря в «Центре событий РБК».

Участие бесплатное, регистрация на сайте.