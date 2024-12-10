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ГК «Солар» запустила портал самооценки зрелости SOC

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, объявила о запуске первого в России портала самооценки зрелости SOC (центра мониторинга и реагирования на кибератаки). С его помощью крупный бизнес и другие компании, имеющие свой SOC, смогут сами оперативно выявлять точки роста и основные направления развития центра мониторинга ИБ. В основе портала — фирменная методика оценки от экспертов «Солара» на базе опыта внедрения и модернизации SOC для российских компаний и госорганов.

Сегодня ряд крупных российских компаний обладает собственным SOC, но рабочие процессы не всегда позволяют выделить время на оценку состояния центра мониторинга, устранение проблем эксплуатации и разработку стратегии по развитию. Для решения данных задач «Солар» в июле 2024 г. запустил услугу по оценке зрелости SOC, в рамках которой специалисты компании в течение одного-двух месяцев тщательно анализируют центр мониторинга ИБ, выделяют точки роста и полностью раскрывают его потенциал.

Портал самооценки зрелости в свою очередь позволяет с помощью заполнения опросника за короткий срок получить основную информацию о текущем состоянии SOC и краткие рекомендации по его улучшению. В рамках анкеты в зависимости от наличия необходимой информации можно будет ответить на более 300 вопросов, которые позволят составить полноценную картину о центре. Все вопросы построены по индивидуальной методике «Солара», основанной на лучших мировых фреймворках с учетом экспертной практики компании.

Для самооценки на портале бизнесу предлагается заполнить анкеты по трем направлениям: функции — оценка процессов мониторинга ИБ, качества реагирования и расследования инцидентов ИБ, системного сопровождения технических средств SOC, внешних коммуникаций и развития самого SOC; технологии — оценка состояния и практического применения технических средств для обнаружения, реагирования и прогнозирования инцидентов ИБ; персонал — оценка кадрового обеспечения, необходимого для эффективной и слаженной работы центра.

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После ответов на необходимые вопросы портал автоматически сгенерирует краткий отчет и рекомендации по совершенствованию SOC. При необходимости выбранные параметры можно будет менять три раза, формируя обновленный и более актуальный отчет. Портал после оплаты будет доступен в течение полугода.

«Мы ценим время бизнеса и заботимся о его безопасности. Именно поэтому мы с нуля создали собственный портал, который поможет Enterprise и другим компаниям со своим SOC быстро определить текущее состояние центра и выявить основные «болевые точки», мешающие его развитию. А в дальнейшем «Солар» как ведущий архитектор комплексной кибербезопасности поможет бизнесу усовершенствовать SOC и обеспечить его стабильное развитие», — отметил Ярослав Напалков, руководитель отдела методологии и консалтинга Solar JSOC ГК «Солар».

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