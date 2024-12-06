Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования

Столичные промышленники за январь-октябрь 2024 г. выпустили на 5,6% больше станков, машин и оборудования для обработки металлов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Росту объемов производства, расширения ассортимента и развитию предприятий способствуют, в том числе развитые инструменты поддержки города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва – центр внедрения и разработки инновационных решений, которые помогают промышленникам автоматизировать процессы и увеличивать производительность. Свыше 340 предприятий машиностроительной отрасли выпускают агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, а также высокотехнологичные лазерные, металлорежущие станки и другую продукцию. Благоприятный инвестклимат столицы, меры поддержки станкостроительной отрасли позволяют компаниям поддерживать стабильный рост производства и предлагать рынку новые решения. За 10 месяцев 2024 г. в столице на 5,6% увеличился объем производства станков, машин и оборудования для обработки металлов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В 2,4 раза увеличились отгрузки предприятий и составили почти 3 млрд руб.», — сказал Анатолий Гарбузов.

Столичное предприятие «Лазеры и аппаратура» производит пять моделей серийных 5-координатных лазерных станков, которые необходимы для высокоточной обработки деталей, сложноконтурной резки и сварки. Московские машины пользуются популярностью у предприятий по всей стране, сегодня более 30 единиц установлены на 17 отечественных производствах. До конца 2024 г. компания планирует отгрузить еще семь высокоточных устройств данной серии разных моделей.

«Новое поколение лазерных пятикоординатных обрабатывающих центров отвечает крайне высоким современным требованиям обработки и позволяет обеспечить высокотехнологичным производством дальнейшее развитие их собственных технологий и продукции. Благодаря высокой локализации разработки и сборки самих станков, их достаточно быстро вывели в серийный выпуск, в котором на данный момент представлено пять моделей. До 2027 г. включительно на различные производства будет поставлено 40 таких станков», - сказала генеральный директор компании Анна Цыганцова.

Компания «Витулус СМЕ», специализирующаяся на разработке и производстве лазерных систем, выпускает оборудование для очистки городских инфраструктурных объектов. Лазерная очистка позволяет сохранить поверхность без повреждений и удалить стойкие загрязнения – в ходе процесса загрязнения с поверхности стен зданий или других объектов города убирают с помощью лазерного луча.

Как подчеркнула генеральный директор компании Екатерина Слижевская, мобильные комплексы разработаны и производятся в столице из комплектующих российского производства.