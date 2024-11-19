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Число проектов частных домов на суперсервисе строим.дом.рф превысило 8 тысяч

С начала года количество доступных для строительства проектов индивидуальных жилых домов на портале строим.дом.рф выросло в семь раз и превысило 8 тысяч.

Суперсервис строим.дом.рф – разработанная ДОМ.РФ цифровая платформа, объединяющая услуги, связанные со строительством частного дома и его последующей эксплуатацией. Главный инструмент платформы – каталог проектов индивидуальных жилых домов, которые доступны к строительству. Сейчас их количество уже превысило 8 тыс., а число подрядных организаций, оказывающих услуги по домостроению, составляет 3,9 тыс.

«Платформа строим.дом.рф стала важным инструментом для взаимодействия граждан, бизнеса и финансовых организаций в жилищной сфере. Сейчас на платформе собрано порядка 60% всего рынка подрядчиков, работающих в сфере ИЖС, которые строят в 87 регионах страны. Поскольку портал становится технологической основой для реализации закона об эскроу в частном домостроении, то растёт число проектов, которые могут строиться с применением этого безопасного механизма. 1,4 тыс. компаний на платформе уже готовы построить дома с эскроу, что составляет треть от всех представленных подрядчиков», – сообщил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

На портале можно подобрать подходящий проект частного дома и оставить заявку на строительство в личном кабинете. Здесь же можно изучить предложения по ипотеке от 12 подключившихся к сервису банков-партнёров, в том числе по льготным программам. Большинство представленных проектов предварительно одобрены банками, что упрощает получение ипотечных кредитов на строительство. Для подключения дома к сетям пользователи также могут выбрать ресурсоснабжающие организации: сейчас на портале представлено 1,1 тыс. таких компаний.

Возможности суперсервиса постоянно расширяются, каждую неделю добавляются новые проекты. В скором времени перечень предлагаемых услуг на портале дополнится. Потребители смогут найти специалистов в области домовладения, решить любой вопрос, возникающий при проживании за городом.

erid:LjN8KXzJhРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: ww.domrf.ru

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