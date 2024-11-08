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Почти каждый пятый россиянин хочет получить допобразование в ИТ

Сервис «Работа.ру» и школа ИТ-профессий Skillfactory провели исследование и выяснили, получают ли россияне дополнительное образование и для каких целей. В исследовании приняли участие более 3400 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители Skllfactory.

Опрос проводился среди респондентов старше 18 лет во всех округах России в октябре 2024 г.

18% россиян получают или планируют получить дополнительное образование в сфере ИТ. 13% собираются обучаться в бизнес-сфере (управление, маркетинг, финансы). 9% отмечают психологию, 8% — сферу иностранных языков, 6% — искусство. По 2% выделяют спортивную и креативную области для получения дополнительного образования.

25% участников исследования поделились, что не задумываются об этом. Столько же (25%) отметили, что они не получают дополнительное образование и пока не планируют учиться.

59% опрошенных, желающих получить дополнительное образование, хотят этого для улучшения навыков и освоения новых компетенций. Половина (50%) респондентов заинтересована в этом для личного развития, а 41% — для карьерного роста. 35% россиян хотят таким образом получить новую профессию и увеличить доход. 29% планируют сменить работу, 25% респондентов хотели бы обновить теоретические знания.

Еще 21% респондентов обучаются, чтобы быть в курсе нововведений в своей сфере. 20% надеются на повышение заработной платы, 5% стремятся получить знания для открытия собственного бизнеса, а 4% респондентов отметили важность дополнительного образования для установления полезных связей и нетворкинга.

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Для каких целей вы получаете дополнительное образование?

Менее трех часов в неделю готовы потратить на дополнительное образование 24% опрошенных. 41% участников могут заниматься от трех до пяти часов, а 22% готовы выделить на обучение от шести до десяти часов. Только 14% россиян готовы учиться более десяти часов в неделю.

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При этом 31% опрошенных поделились, что готовы полностью оплатить свое обучение. 28% все же будут смотреть на стоимость, прежде чем принять решение. 20% респондентов предпочитают учиться бесплатно. 6% опрошенных готовы поделить стоимость пополам с работодателем, а 5% согласны на обучение только в случае, если оно будет полностью оплачено компанией.

Аналитики также узнали у респондентов, как часто они используют современные инструменты для учебы или работы. Лишь 6% россиян активно применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в учебе и работе. 13% делают это умеренно, решая отдельные профессиональные задачи. Еще 24% редко прибегают к ИИ и используют его только для простых задач и обучения, например, поиска информации в ChatGPT или подготовки конспектов. При этом большинство (58%) вообще не используют ИИ.

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