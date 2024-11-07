Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Аналитики Vigo исследовали удовлетворенность доставкой контента в разных регионах России

Недавние рассуждения на тему того, какие сервисы работают быстрее, а какие медленно, сподвигли аналитиков компании Vigo, специализирующейся на оценке пользовательского опыта, провести исследование порогов удовлетворенности качеством доставки контента при просмотре онлайн-видео на мобильных сетях России. Оно помогло определить, в каких регионах пользователи отличаются терпеливостью, а где ждать окончательной загрузки не готовы. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

Как выяснилось, наиболее требовательные пользователи проживают в Уральском ФО: оценку пять баллов они ставят при среднем ожидании открытия видео в 1,53 сек. Самые расположенные к ожиданию — сибиряки и южане: они могут подождать 2,51 и 2,5 сек соответственно и поставить оценку пять. В середине рейтинга оказался Центральный регион.

skrinshot_1_700.jpg

«Если взглянуть на долю просмотров онлайн-видео, удовлетворяющих критериям полного “дзена” пользователей, то ожидаемо в лидерах Центральный ФО с наиболее продвинутой сетевой инфраструктурой, — сказал директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. — В аутсайдерах же, также ожидаемо, Дальний Восток: это произошло из-за удаленности от основных точек раздачи контента интернет-сервисов и отставания в развитии транспортной доступности».

skrinshot_2_700.jpg

Самые нетерпеливые пользователи в случае, если время ожидания первого кадра затянулось, сконцентрированы в Северо-Западном/Уральском и Южном ФО: они бросают 20% сессий без показа первого кадра. Наиболее крепкие – в Центральном ФО, где сети получше.

skrinshot_3_700.jpg


Аналитики Vigo заглянули внутрь этого «недовольства», чтобы понять, в какой момент этой группе пользователей наскучивает ждать. Лидирует Северо-Запад: 52% сессий бросают до двух сек, в отличие от жителей Дальнего Востока, которые бросают сессии после ожидания менее двух сек лишь в 32,9% случаев.

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы
Маркет

В целом исходя из распределения можно сказать, что пять-шесть сек ожидания начала онлайн-видео в любом регионе России — это критическая величина.

skrinshot_4_700.jpg

«Анализ объективных показателей качества пользовательского опыта и выявление субъективных порогов удовлетворенности важен для понимания итогового уровня оценки предоставляемого сервиса как в части интернет-сервисов, так и для операторов, — сказал директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. — Он задает координаты для развития инфраструктуры, позволяя, с одной стороны, не расслабляться с мыслью, будто с качеством все хорошо, потому что скорость высокая. А с другой — благодаря этому можно правильно распределить инвестиции, уделяя внимание действительно критичным регионам».

Исследование проводилось на базе краудсорс данных о качестве пользовательского опыта и онлайн-опросов в конце просмотра видеороликов. В ходе опроса пользователей просили оценить качество воспроизведения видео по шкале от одного до пяти с уточняющими вопросами о замеченных проблемах. Общее количество онлайн-опросов составило 33,6 тыс. Общее количество просмотров онлайн-видео, задействованных в рамках анализа объективных пользовательских показателей качества на мобильных сетях в России, составило 537,5 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Wildberries открыла собственную сеть АЗС

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: