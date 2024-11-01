Российские ученые представили платформу «Вечность»

Платформа «Вечность», представленная коллективом российских ученых, позволяет любому желающему уже сегодня создать и сохранить цифровой образ своего сознания. Современные технологии дают возможность описать, зафиксировать и сохранить его навечно для его возрождения в будущем. Отсюда – название проекта. Об этом CNews сообщили представители МГО «Опора России.

Суть проекта в том, что человеку, в каком бы возрасте или статусе он ни находился, предлагается полностью конфиденциально ответить на вопросы объемного исследования, основанного на современных достижениях психологии, социологии, лингвистики и других наук, изучающих человека и общество. В итоге формируется цифровой образ сознания человека с ценностями, компетенциями, воспоминаниями, предпочтениями и иными характеристиками, полностью идентичными пользователю.

Говоря об актуальности проекта, разработчики отмечают, что наши современники станут первым поколением, не оставляющим привычных осязаемых материальных следов – ни бумажных писем семье и друзьям, ни дневников, ни традиционных фотоальбомов. Даже в обыденной жизни выражение эмоций подменяется смайликами, что стирает индивидуальную окраску личности. Участие в проекте «Вечность» позволяет в полной мере зафиксировать индивидуальность человека с набором его жизненных ценностей, реакций, опыта, по сути сделать слепок сознания отдельной личности и сохранить его для последующего возрождения или передачи своим потомкам.

Исследование, разработка которого заняла более 10 лет, состоит из пяти частей. При этом одна его часть – «Книга Памяти» – содержит много открытых вопросов. Отвечая на них, человек вспомнит факты биографии, свои реакции, оценки, предпочтения. При этом данная часть работы – не привычная автобиография, а глубокое исследование самого себя, результатом которого станет уникальный автопортрет человека.

«Уникальность и ценность платформы «Вечность» в том, что это первое в мире решение по сохранению человеческого сознания и переносу его в «цифру». Что с цифровым образом будет дальше? Мы убеждены, что благодаря развитию технологий слепок сознания, созданный на платформе, сможет продолжить жизнь своего создателя, при чем он в полной мере будет отражать своего базового носителя. Идентичность – именно то, на что мы при разработке потратили более десятилетия, это были сотни исследований, с охватом свыше 50 млн человек, с отработкой больше сотни тысяч запросов. Сегодня мы уверенно заявляем – что благодаря нашей платформе фиксация сознания человека стала доступной каждому», – сказал автор идеи, руководитель проекта Джомарт Алиев.

Итоги прохождения батарей тестов будут сформированы в «Большую книгу жизни», при желании участника ее можно будет сохранить на USB-носителе, распечатать настоящую книгу в любом переплете, записать на винил – вариантов хранения множество, но важным аспектом является хеширование результатов, что не позволит никому, кроме владельца хеш-кода, их расшифровать или соотнести с конкретной личностью.

При этом разработчики платформы «Вечность» акцентируют, что организация процесса создания цифрового образа построена на полной анонимности участников, на платформе отсутствуют поля, где пользователь должен ввести любые персональные данные, которые позволят его идентифицировать.