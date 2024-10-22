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Цифровизация Внедрения
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В «Унагранде Компани» рассказали о проекте автоматизации предприятия

ВЦ «Раздолье» реализовал проект комплексной автоматизации АО «Унагранде Компани». Переходу на систему «1C:ERP Управление предприятием» состоялся на фоне расширения производства заказчика и ребрендинга, когда завод по переработке молочной продукции «Умалат» был преобразован в производственный холдинг Unagrande Company. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Главный бухгалтер АО «Унагранде Компани» Татьяна Павлова представила результаты проекта автоматизации. Она поделилась опытом использования инструментов для контроля бизнеса в условиях активного роста компании.

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«Важно отметить, что рост бизнеса не обязательно сопровождается увеличением численности ИТР, если бизнес-процессы хорошо отлажены и интегрированы в ERP-систему. Система сама развивается и адаптируется под нужды бизнеса, и в штате компании есть два программиста, которые покрывают большинство бизнес-процессов», — сообщило руководство АО «Унагранде Компани».

Основными выгодами компании после внедрения стали упрощение модели производственного учета, переустройство подсистемы ценообразования, отказ от использования отдельной WMS-системы, прогностическое планирование выпуска готовой продукции и точный учет технологических процессов на предприятии. Благодаря этим мерам процесс расчета себестоимости и определения финансового результата стал занимать меньше времени. Система обеспечивает получение достоверных данных о себестоимости продукции.

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