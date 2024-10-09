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ПО Софт Импортонезависимость
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Почти половина сервисов, которые используют компании Приморского края, создали российские разработчики

Статистику перехода на отечественное ПО озвучил первый заместитель министра экономического развития Приморского края Игорь Трофимов. Об этом CNews сообщили представители

При этом среди прикладного ПО темпы импортозамещения выше: компании Приморья используют 65% отечественных программ. План перехода на российский софт также разработан в государственном секторе.

Игорь Трофимов, первый заместитель министра экономического развития Приморского края: «Процесс импортозамещения на особом контроле, и темпы перехода отслеживаются регулярно. В частности, в органах государственной власти Приморского края перевели на отечественное ПО почти 1,5 тыс. автоматизированных рабочий мест, — это 80% от общего количества».

Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в «Контуре», отметил, что данные, которые агрегируются в бизнесе, — это оцифрованный опыт, на основе которого можно делать выводы.

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Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в «Контуре»: «Развитие технологий машинного обучения позволяет обрабатывать массивы данных так, чтобы извлекать из них практическую пользу. Благодаря внедрению искусственного интеллекта, разрозненные бизнес-процессы, дают реальный экономический эффект».

По словам экспертов, при работе с большими данными важно учитывать три параметра: полноту данных, достоверность информации и безопасность ее обработки. Именно вопрос безопасности — ключевой фактор, который мотивирует бизнес делать выбор в пользу отечественных решений.

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