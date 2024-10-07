«Авито Работа»: 63% россиян гордятся местом своей работы

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы выяснить отношение сотрудников к своим работодателям и их готовность делиться информацией о месте работы. Результаты показали, что 63% работающих россиян гордятся своей компанией-работодателем, а еще 23% испытывают гордость за некоторые аспекты работы. При этом женщины чаще говорили о том, что гордятся местом своей работы (67%), чем мужчины (59%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Интересно, что 31% респондентов указывают место своей работы в социальных сетях, руководствуясь различными мотивами. Главной причиной, по которой сотрудники вносят информацию о работе в анкеты в соцсетях, является желание повысить свою репутацию и доверие среди друзей или подписчиков — об этом сообщили 31% респондентов.

Четверть опрошенных (25%) видят в этом способ отразить свои профессиональные интересы и ценности, причем женщины чаще придерживаются этого мнения (28% против 21% у мужчин). Еще 13% респондентов стремятся таким образом создать личный бренд и подчеркнуть свою профессиональную идентичность. Возможности для карьерного роста и привлечения внимания потенциальных работодателей мотивируют указывать место работы 12% опрошенных. Наконец, 11% россиян рассматривают это как инструмент для нетворкинга и установления связей с коллегами и профессионалами в своей области.

Анализ по возрастным группам выявил интересные тенденции: молодые специалисты (18-24 лет) чаще используют указание места работы в своих соцсетях с целью поиска новых карьерных возможностей (23%), в то время как сотрудники 55–64 лет чаще делают это для поддержания репутации и доверия (37%).

Значительное влияние на отношение респондентов к компании-работодателю оказывает их материальное положение. Среди тех, кто оценивает свое материальное положение как высокое (могут позволить себе все, включая покупку недвижимости), 82% гордятся местом работы и 48% указывают его в соцсетях. В группе с хорошим достатком (могут позволить купить все, кроме квартиры или дачи) эти показатели составляют 75% и 39% соответственно.

Больше всего сотрудников, гордых за свою компанию, оказалось в сфере искусства и развлечений (79%), а также среди работников фитнес-клубов, салонов красоты (79%) и специалистов в сфере ИT и телекоммуникаций (76%).