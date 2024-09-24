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«Цифра» представила облачную систему управления лабораторной информацией

«Цифровая индустриальная платформа» (входит в ГК «Цифра») представила облачную версию своего продукта класса ЛИМС – системы управления лабораторной информацией – «Цифра. Лаборатория качества». ЛИМС предназначена для управления лабораторными данными в разных отраслях промышленности и научно-исследовательских центрах. Она позволяет автоматизировать рабочие процессы, повысить достоверность данных, выполнять процесс испытаний быстрее. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Облачная версия направлена прежде всего на малые и средние предприятия, которые ограничены в инфраструктуре и командах сопровождения системы, а также подходит для холдингов с географически распределенной структурой активов. Для продукта используются облачные мощности отечественных компаний, которые соответствуют всем международным и российским стандартам безопасности.

«Мы увидели необходимость в облачной версии системы управления лабораторной информацией у компаний, которым экономически необоснованно внедрять изолированную инфраструктуру для информационной системы, обучать и содержать команду и проводить длительный цикл конфигурирования. Такие технологии ускоряют скорость ввода системы в эксплуатацию на мощностях вендора, а также не требуют закупки оборудования и прокладывания сети», – сказал генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы» Александр Куканов.

Кроме того, облачная версия продукта обеспечивает поддержку ПО напрямую разработчиками в случае необходимости устранения ошибок: простои не отражаются на производстве, так как система быстро восстанавливается командой поддержки.

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Импортонезависимость

Технология прошла тестирование на ресурсах заказчиков химической и нефтяной промышленности.

Использование системы ЛИМС позволяет автоматизировать все процессы испытательных лабораторий, включая автоматизацию создания отчетов и их согласований, и дает возможность работать в едином пространстве с моментальным доступом к данным. Такой «бесшовный» процесс сокращает время производственного цикла предприятия.

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