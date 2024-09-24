Экосистема по управлению цепями поставок на базе российских SCP- и SCE-решений

На конференции CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» крупнейший российский разработчик решений для автоматизации логистики — AXELOT — расскажет о том, насколько прогрессивные инструменты уже сегодня доступны на отечественном ИТ-рынке. Российские продукты не только не уступают иностранным, но и позволяют вывести управление цепями поставок на новый уровень уже сегодня.

Задачи импортозамещения и то, насколько их готовы решать российские ИТ-разработчики, — главная тема конференции CNews. Компания AXELOT практически всю свою историю с 1998 года по настоящее время занимается тем, что создает и развивает цифровые решения в области логистики, которые позволяют отечественному бизнесу стать независимыми от иностранных вендоров. Более 10% всей выручки компании уходит на исследования и создание инновационных цифровых решений.

Вячеслав Жуйков, директор департамента по внедрению систем управления цепями поставок AXELOT, расскажет на конференции о том, как построить экосистему по управлению цепями поставок.

Вячеслав представит доступные российские продукты для автоматизации управления цепями поставок (SCM), относящиеся к группам SCP и SCE и позволяющие решать стратегические и операционные задачи в рамках управления логистическими системами.

Используя платформу AXELOT SCM, бизнес получает возможность создать экосистему и управлять всеми логистическими процессами комплексно и систематизировано. Благодаря набору ее компонентов, относящихся к группам программных продуктов SCP (отвечает за стратегическое планирование) и SCE (отвечает за оперативное управление) процессы планирования, закупки, хранения, доставки и распределения товаров автоматизируются комплексно. Это помогает синхронизировать все процессы и звенья цепи поставок, что в свою очередь повышает общую эффективность по сравнению с подходами, которые сосредоточены только на автоматизации отдельных сегментов SCM.