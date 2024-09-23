«Авито Работа» назвала специалистов, которые чаще других брали подработку в этом году

Эксперты «Авито Работа» выяснили, какие специалисты чаще всего берут подработку и сколько они зарабатывают благодаря этому формату занятости. Согласно исследованию «Авито Работы», подработку в 2024 г. выбирали россияне, занятые в сферах маркетинга, пиара и рекламы, фитнеса и салонов красоты, а также в гостинично-ресторанном бизнесе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно результатам опроса «Авито Работы», каждый третий (30%) россиянин подрабатывал в этом году. Мужчины в целом чаще берут подработку — дополнительный доход есть у 21% мужчин против 15% женщин. Главная причина, по которой россияне ищут подработку, — это стремление увеличить совокупный доход. Об этом рассказали 65% респондентов, бравших подработки. 22% опрошенных признались, что для них дополнительная занятость — это возможность быстрее накопить на отпуск и крупные покупки, а еще столько же (22%) брали проекты, чтобы помочь семье и близким. Одна пятая часть россиян (18%) занимают таким способом свободное время, а 16% респондентов надеются благодаря подработке получить новый опыт и вырасти в профессии.

Эксперты «Авито Работа» выяснили, представители каких профессий чаще всего брали дополнительную работу в этом году и кому из них удалось больше всего заработать.

В 2024 г. подрабатывала половина опрошенных (52%) специалистов из сферы маркетинга, рекламы и PR. Многие россияне, занятые в области туризма, гостиничного бизнеса, фитнеса и красоты (по 45%) также работали на нескольких проектах.

Подработка также оказалась востребована среди специалистов в строительной сфере (43%), сотрудников онлайн-торговли (42%), ИT и телекоммуникаций (42%).

За последние три месяца благодаря частичной занятости заработали специалисты, нашедшие подработку в сфере ремонта и строительства — их дополнительный доход в среднем составил 104,7 тыс. руб. Юристы получили за счет подработки порядка 101,5 тыс. руб. за квартал. Специалисты, выбравшие фриланс в сфере ИT и телекоммуникаций, увеличили свой доход в среднем на 93,6 тыс. руб. Представители индустрии красоты и туризма заработали за счет подработок 88,2 тыс. руб. и 88 тыс. руб. соответственно. В среднем дополнительная занятость принесла россиянам за три последних месяца 75,9 тыс. руб.

Активнее всех подработкой интересуется поколение зумеров (от 18 до 24 лет) — дополнительную сезонную занятость нашли 26% опрошенных молодых людей. Намного реже ищут возможности заработать специалисты 45-54 лет — всего 10% россиян в этой возрастной категории брали подработку в 2024 г.