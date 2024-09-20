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В «Яндекс Картах» появились более миллиона комфортных точек для завершения маршрута по всей России

Теперь при построении маршрута на автомобиле во всех крупных городах России «Яндекс Карты» предложат несколько удобных вариантов точки назначения на выбор – например, на парковке или в зоне высадки. Это поможет сориентироваться в системе съездов и сэкономить время в пути. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Наиболее комфортные точки для завершения маршрута подбирает технология «Яндекс Карт». Она изучает информацию о зданиях, входах, ближайших парковках, а также учитывает обезличенные данные о том, где водители обычно заканчивают поездку. Данные о точках прибытия обновляются ежедневно и остаются актуальными. С помощью новой технологии в «Картах» разметили уже более миллиона точек прибытия по всей России.

Ранее «Яндекс Карты» представили возможность выбрать комфортную точку завершения маршрута для жителей Москвы и Нижнего Новгорода. Сегодня такие точки появились во всех аэропортах, вокзалах, торговых центрах и других организациях со сложной системой съездов в крупных городах России. Пользователи могут выбрать комфортную точку окончания маршрута в зависимости от целей поездки: например, чтобы быстро забрать кого-то из зоны прилета аэропорта или чтобы оставить машину на парковке торгового центра на время шоппинга. Приложение подскажет, сколько времени займет путь до нужной точки, и построит к ней оптимальный маршрут. Например, предложит пораньше свернуть с шоссе на парковку или, наоборот, проехать дальше, чтобы оказаться прямо у нужного выхода вокзала.

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