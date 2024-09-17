«ХТК Промэкология» меньше чем за два месяца перевела ключевые бизнес-процессы в Directum RX

Меньше двух месяцев длился проект цифровизации бизнес-процессов в «ХТК Промэкология» — дочерней компании «Холдинг Транспортные Компоненты». При содействии бизнес-партнёра Directum, компании «МайТэк», предприятие оптимизировало управление договорами, согласование документов, работу с корреспонденцией и ускорило взаимодействие между сотрудниками. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В ноябре 2023 г. компания ООО «ХТК Промэкология» приняла решение улучшить контроль исполнительской дисциплины с помощью цифровых инструментов управления делопроизводством и договорной работой. Для выполнения этой задачи руководство предприятия выбрало импортонезависимую ECM/BPM-систему Directum RX.

В результате меньше чем через два месяца со старта проекта сотрудники компании начали работать в системе: создавать и согласовывать договоры, приказы, обмениваться служебными записками и корреспонденцией. Повысилась и мобильность работы топ-менеджмента: руководители ООО «ХТК Промэкология» начали работать без привязки к офису, используя мобильное приложение Directum Solo.

Для быстрого перевода процессов в цифровой формат команда проекта внедрения «МайТэк» разработала шаблоны договоров, приказов и писем. О корректном использовании решений Directum позаботились сертифицированные преподаватели «МайТэк» — специалисты провели обучение ведущих пользователей и администраторов заказчика.

Сегодня в компании «ХТК Промэкология» продолжают повышать удобство работы через сервисы Directum — выстраивают кросс-системные процессы и оптимизируют уже цифровизированные процедуры.