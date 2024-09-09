Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Импортонезависимость
|

МТС Web Services запустила импортозамещенное облако

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске выделенного сегмента облака на российском программном обеспечении и оборудовании. Виртуальная инфраструктура развернута на отечественном софте и серверах, а также получила аттестат соответствия требованиям по защите информации, который позволяет размещать в ней персональные данные и информационные системы с повышенными требованиями защиты информации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Импортозамещенное облако подойдет для компаний, у которых есть необходимость по использованию отечественных технологий.

«Облако дает возможность российским компаниям уменьшать инвестиции в инфраструктуру, а также упрощает и ускоряет запуск новых проектов. Специально для компаний, которые работают на отечественных технологиях, мы запускаем импортозамещенное облако, чтобы как можно больше российских предприятий могли использовать все преимущества облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании», – отметил руководитель центра по работе со стратегическими заказчиками MWS Александр Чураев.

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
postgrespro

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Яндекс» сделал полностью бесплатной супервостребованную услугу. Миллионы россиян сэкономят кучу денег при подборе автомобиля

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Инструмент для взлома аккаунтов OnlyFans вместо подсаживает пользователям троян, ворующим кредитки и криптокошельки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS