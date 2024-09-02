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Москвичи поддерживают эксперимент по снижению скорости электросамокатов

84% москвичей не приветствуют использование арендных электросамокатов в столице — 44% за увеличение количества зон замедления скорости, а 40% — за полный запрет на их использование. Жители регионов солидарны с москвичами, большинство — за введение аналогичных мер в своих городах. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.

44% москвичей хотели бы увеличить количество зон замедления скорости электросамокатов. 40% жителей столицы считают, что электросамокаты вообще надо запретить. Причем за автоматическое снижение предельной скорости и полный запрет СИМ чаще выступают женщины (по 45% соответственно). Москвичи в возрасте от 35 до 44 лет чаще всего голосовали за регулирование скорости (47%), респонденты от 45 лет — за полный запрет передвижения электросамокатов (43%). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Жители городов-миллионников солидарны с москвичами и хотели введения аналогичных мер по замедлению электросамокатов в своих городах. В Казани за ограничение скорости — 89% экономически активных жителей, в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83% (1 августа 2024 г. губернатор города на Неве ввел запрет на парковку электросамокатов в центре города).

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