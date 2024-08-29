Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье цифровой сервис поможет домашним питомцам поехать в путешествие

Владельцы домашних животных могут дистанционно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства для перевозки питомца по России или за границу. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронный сервис значительно упрощает процесс получения необходимого документа. Раньше для оформления ветеринарного свидетельства нужно было посещать клинику в порядке "живой" очереди. Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на регпортале и сразу же выбрать удобное время для проведения осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ветеринарное свидетельство формы ф.№1 (ВСД) подтверждает, что животное готово к поездке: не представляет опасности для окружающих и находится в хорошем состоянии здоровья. Его необходимо получать для перевозки питомца в страны дальнего зарубежья и СНГ, а также для участия в выставках, проходящих на территории России или для продажи животного.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

ВСД выдается только государственной ветеринарной клиникой и после осмотра животного специалистом. Подать заявку на оформление свидетельства и записаться на прием в ветклинику или вызвать ветврача на дом можно на портале госуслуг Московской области. Сервис доступен в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев».

Услуга предоставляется бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS