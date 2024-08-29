В МФТИ разработали бюджетный мобильный пеленгатор

Разработанный в МФТИ пеленгационный комплекс «‎Пеликан» предназначен для определения места источников радиоизлучения. Устройство позволит облегчить выполнение задачи по выявлению пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА и самих дронов за счет оперативного получения координат целей. Главное преимущество мобильного пеленгатора — его низкая себестоимость, менее двухсот тысяч рублей. Это существенно дешевле аналогов на отечественном рынке.

Большинство пеленгаторов на рынке военных разработок очень громоздкие и дорогостоящие, отмечает ведущий инженер кафедры радиоэлектроники и прикладной информатики ФРКТ МФТИ Максим Терентьев. Команде разработчиков удалось спроектировать мобильный вариант устройства, сохранив при этом высокую точность его работы.

«‎Наш демонстратор работает в диапазоне ультракоротких волн. В нём распространены рации, переговорные устройства, системы дистанционного управления различными беспилотными аппаратами и устройства-ретрансляторы. Мы проводили эксперименты, которые показали, что созданное устройство позволяет с точностью до градуса определить направление на источник излучения. Дальность определения зависит от мощности источника. Часть источников, излучающих порядка нескольких ватт, мы отлично пеленговали на десятках километров», — сказал ведущий инженер кафедры радиоэлектроники и прикладной информатики ФРКТ МФТИ Максим Терентьев.

Пеленгационный комплекс «‎Пеликан» имеет несколько сценариев использования: устройство можно закрепить на квадрокоптере и производить разведку радиосигналов с воздуха в движении, либо установить на специальной мачте. Как подчёркивают разработчики, последний вариант наиболее удобен в тех ситуациях, когда нужно локализовать зону одного или нескольких движущихся объектов. Несколько мачт устанавливаются на местности, на них запускаются несколько пеленгаторов, которые и сканируют пространство на предмет присутствия дронов и систем управления дронами.

«У нас есть версия устройства на квадрокоптере, а также версия стационарная, автономная. Последняя устанавливается на поворотном устройстве и начинает сканировать пространство.‎ “Пеликан” может в разведке отработать в качестве дрон-детектора. В этом случае устройство похоже на рацию, которое слушает эфир и оповещает, если где-то поблизости фонит дрон. Наш прибор решает еще и задачу следующего уровня, а именно локализует возможные нежелательные устройства противника, определяет направления их движения», – омтетил аспирант кафедры радиоэлектроники и прикладной информатики Дмитрий Сичкарь.

Пеленгационный комплекс «‎Пеликан» разрабатывался в рамках инициативных работ ФРКТ МФТИ. По словам Дмитрия Сичкаря, инженеры хотели помочь товарищам в зоне СВО и предложили вариант востребованного в условиях боевых действия прибора.

В ближайших планах разработчиков — провести испытания устройства радиоэлектронной разведки в боевых условиях.