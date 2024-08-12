Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и «горячие линии». Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие «горячие линии»:

– по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03

– по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79

– по вопросам выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-4712-35-63-16

– областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56

– курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41

– по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-4712-52-65-74, +7-4712-52-65-76

– штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37

– горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59

Тарификация указанных вызовов отменяется в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112.