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«Находка-АИС» подтвердила совместимость информационной системы «СитиВизор» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Находка-АИС» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу своей СУБД и информационной системы «СитиВизор». Об этом CNews сообщили представители Postgres Pro.

«СитиВизор» — программная платформа для создания пользователями без участия разработчиков программного обеспечения государственных и муниципальных реестров различных тематических направлений, таких как: объекты культурного наследия, муниципальные образовательные учреждения, площадки утилизации отходов, реабилитанты и пр. «СитиВизор» включен в Единый реестр российских программ, является кроссплатформенным, не требует использования иного проприетарного программного обеспечения.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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