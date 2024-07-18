Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время

Двое из трех россиян не позволяют себе игнорировать звонки и сообщения от руководства даже вне рабочего времени. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 66% россиян всегда отвечают на них, 23% россиян делают это не каждый раз, 3% не отвечают вовсе. Лишь 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россияне старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц реже позволяют себе пропускать звонки и сообщения от руководства.

Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удаленке: «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть»; «Порой возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства в процесс».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что они всегда на связи, снабженцы (83%), экономисты (74%) и администраторы (73%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 563

Время проведения: 1-16 июля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководителя

Размер выборки: 3000 респондентов.