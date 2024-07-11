Разделы

Бизнес Кадры
|

Зарплата ИТ-специалистов в два раза выше средней по экономике

По данным Росстата, средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней по экономике. Так, в 2023 г. она составила 155,9 тыс. руб., что в 1,7 раз больше, чем в 2019 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В апреле 2024 г. средняя зарплата по ИТ составила 188,7 тыс. руб. и показала рост с января 2024 г. на 21%. Для сравнения: средняя зарплата по экономике в целом за четыре месяца 2024 г. выросла на 14% и в апреле 2024 г. составила 83,9 тыс. руб.

В каких регионах ИТ-зарплаты растут быстрее всего: Липецкая область, Красноярский край, Забайкальский край, Волгоградская область, Московская область.

Кадровая база ИТ-отрасли тоже продолжает увеличиваться. Каждый десятый выпускник сегодня имеет ИТ-специальность. Численность работников в отрасли стабильно прирастает и за четыре года увеличилась в 1,5 раза. К концу 2023 г. она составила 857 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Денег больше нет? Зарплаты ИТ-специалистов в России перешли от безудержного роста к резкому падению

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В Samsung Electronics объявлена бессрочная забастовка. Рабочие грозятся остановить производство чипов

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024