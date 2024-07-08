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Забрендировать звонки с «Этикеткой» теперь можно в Облачной АТС билайн бизнес

билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов «Этикетка», благодаря которому компании могут вместе с номером передавать на экраны телефонов вызываемых абонентов дополнительные данные, например, название бренда и цель звонка.

Настроить этикетку можно за пять минут: достаточно выбрать номер и имя, а также приложить документы для подтверждения прав использования указанной информации при звонках. Обязательная проверка дополнительных данных, а также собственная технология для их передачи вместе с номером телефона при вызове ― главные особенности сервиса «Этикетка» от билайн бизнес. Благодаря такому подходу абоненты могут доверять информации, которая отображается на их устройствах.

Как показывает опыт компаний-клиентов билайн бизнес, при использовании сервиса «Этикетка» увеличивается уровень контактности, при этом общение с клиентами проходит более лояльно, чем в случае, когда вызывающий номер не определён. При этом возможность и способ отображения дополнительной информации о компании-заказчике зависит от модели устройства вызываемого абонента, использования сервисов АОН/антиАОН, а также наличия соглашения с другими операторами.

Подключение сервиса «Этикетка» в личном кабинете Облачной АТС билайн бизнес доступно на всех тарифных планах. Нужно выбрать номер, к которому будет привязана этикетка, указать желаемое «имя», подгрузить документы подтверждающие права на использование информации в Этикетке и отправить заявку. Подключение занимает до 3 рабочих дней, если «Этикетка» используется для звонков абонентам билайна, и до 7 дней ― при звонках абонентам партнёрских сетей.

Директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом» Руслан Ахлебининский: «Интеграция сервиса «Этикетка» расширяет возможности для пользователей Облачной АТС. Теперь в едином интерфейсе можно не только управлять всей телефонией компании, использовать технологии речевой аналитики или, например, определять эффективность рекламных кампаний, но и забрендировать исходящие вызовы своим клиентам. У добросовестных компаний появилась возможность самостоятельно определять, что, кроме номера, увидят абоненты на экране во время вызова».

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