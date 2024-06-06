Сертификат ФСТЭК России отечественной СУБД Postgres Pro продлен до 2029 года

Компания Postgres Professional провела оценку сертифицированных редакций СУБД Postgres Pro согласно требованиям ФСТЭК. Действие сертификатов соответствия ФСТЭК России № 4063 и № 3647 продлено до 16 января и 5 октября 2029 г. соответственно. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Кроме этого, сертифицированные редакции получили обновления. Postgres Pro Certified поддерживает три версии ядра СУБД (14.11.2, 15.6.2, 16.2.2); Postgres Pro Enterprise Certified – четыре версии (13.14.3, 14.11.3, 15.6.3, 16.2.2).

Подробная информация об обновлениях доступна в замечаниях к выпускам на сайте Postgres Pro: Standard, Enterprise.

Прекращена поддержка и недоступны обновления для 11 версии ядра Postgres Pro. Пользователям рекомендуется перейти на более новые основные версии СУБД.

Ранее редакции Postgres Pro стали первыми среди отечественных СУБД, сертифицированными согласно новым требованиям ФСТЭК по безопасности информации к СУБД от 14 апреля 2023 г., утвержденных Минюстом в июле 2023 г.

Сертифицированные редакции позволяют использовать Postgres Pro: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных; в информационных системах общего пользования второго класса.