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Импортонезависимость
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Сертификат ФСТЭК России отечественной СУБД Postgres Pro продлен до 2029 года

Компания Postgres Professional провела оценку сертифицированных редакций СУБД Postgres Pro согласно требованиям ФСТЭК. Действие сертификатов соответствия ФСТЭК России № 4063 и № 3647 продлено до 16 января и 5 октября 2029 г. соответственно. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Кроме этого, сертифицированные редакции получили обновления. Postgres Pro Certified поддерживает три версии ядра СУБД (14.11.2, 15.6.2, 16.2.2); Postgres Pro Enterprise Certified – четыре версии (13.14.3, 14.11.3, 15.6.3, 16.2.2).

Подробная информация об обновлениях доступна в замечаниях к выпускам на сайте Postgres Pro: Standard, Enterprise.

Прекращена поддержка и недоступны обновления для 11 версии ядра Postgres Pro. Пользователям рекомендуется перейти на более новые основные версии СУБД.

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Импортонезависимость

Ранее редакции Postgres Pro стали первыми среди отечественных СУБД, сертифицированными согласно новым требованиям ФСТЭК по безопасности информации к СУБД от 14 апреля 2023 г., утвержденных Минюстом в июле 2023 г.

Сертифицированные редакции позволяют использовать Postgres Pro: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных; в информационных системах общего пользования второго класса.

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