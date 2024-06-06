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К 2026 году Сбербанк планирует достичь 100%-го ИИ-охвата по кредитам для малого и микробизнеса

К 2026 г. Сбербанк планирует достичь 100%-го ИИ-охвата по кредитам для малого и микробизнеса. Сбербанк продолжит инвестирование в технологии ИИ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного ИИ-охвата к 2026 г. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ТТ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов. Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остаётся за человеком».

Отметив, что самым новым трендом сейчас являются LLM модели (большие языковые модели), Александр Ведяхин обратил внимание на то, что бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в короткие сроки, пока нет, что вполне нормально для каждой новой технологии.

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При этом, важно понимать, что искусственный интеллект гораздо шире чем только LLM модели, и те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль.

Александр Ведяхин заявил, что Сбербанк и дальше будет инвестировать в развитие этого направления, отметил, что технологий искусственного интеллекта нужны для клиентов Сбербанка и для всей России. В 2023 г. каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно семь руб., а сейчас — восемь руб.

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