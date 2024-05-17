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Процедура предварительного согласования участков для строительства дорог стала доступна на региональном портале

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют использовать земельные участки в Подмосковье для строительства или реконструкции автомобильных дорог, запустили новую онлайн-услугу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием, чтобы поставить его на кадастровый учет. Кроме того, это распоряжение позволяет выделить землю без проведения торгов.

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Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Чтобы оформить заявление, следует авторизоваться как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. Далее в карточке услуги нужно выбрать цель обращения: аренда, безвозмездное или постоянное бессрочное пользование. После этого необходимо заполнить поля электронной формы и приложить документы.

Ведомство рассмотрит заявку и направит ответ в личный кабинет на региональном портале. Если решение окажется положительным, результат будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Услуга бесплатная.

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