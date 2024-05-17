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Банк «Дом.РФ» за полгода автоматизировал 60% обращений клиентов с помощью ИИ-технологий

В ноябре 2023 г. банк «Дом.РФ» запустил чат-бота в мобильном приложении. Благодаря искусственному интеллекту свыше 60% обращений теперь решаются без перевода на оператора, а ответы находятся в среднем в 3,5 клика. Об этом CNews сообщили представители «Дом.РФ».

Чат-бот с помощью ИИ-технологии классифицирует обращения клиентов, направляя их в нужные разделы мобильного приложения, помогает получить справки, подобрать ипотечную программу и закрывает более 90% вопросов общего характера.

Что спрашивают у чат-бота чаще всего?

Справки – 14 тыс. запросов, погашение ипотеки – 9,7 тыс. запросов, страхование ипотеки – 5,8 тыс. запросов, оформление закладной – 3,1 тыс. запросов, налоговые вычеты – 3,1 тыс. запросов

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«Банк «Дом.РФ» активно работает с данными и внедряет ИИ-решения в свою работу. Искусственный интеллект не только помогает сокращать время на консультации клиентов, но и оптимизирует рутинные процессы. Так, в банке реализован модуль автоматической проверки платежных поручений на основе ИИ. С ним на одну операцию затрачивается меньше секунды, при этом в ручном режиме платежки обычно проверяют не менее 3 минут», – сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Николай Козак.

В ближайшее время у чат-бота банка «Дом.РФ» появится функциональность, с помощью которой клиенты смогут получить персонализированную консультацию, например, уточнить статус ранее оставленной заявки на продукты банка. Благодаря этому планируется довести автоматизацию обращений до 70% к концу 2024 г.

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