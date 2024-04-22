Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на «Госуслугах»

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся на «Госуслугах». Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало Правительство России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Пока что это эксперимент. Участие в нем добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.

Кто сможет воспользоваться: студенты, ординаторы, аспиранты,

Как это будет работать: сведения о студенческом и зачетной книжке будут доступны на портале «Госуслуг». В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона.

При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применяться автоматически, если вы авторизуетесь с помощью «Госуслуг».

В каких случаях можно будет использовать: при покупке проездного билета со скидкой для студентов; при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на «Госуслугах»; для прохода на территорию колледжа или университета; для отслеживания успеваемости.

Проект разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сервис будет реализован на базе единой цифровой платформы «Гостех».