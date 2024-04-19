Большинство программистов, сисадминов и дизайнеров выбрали бы свою профессию снова, если бы представилась такая возможность

36% экономически активных россиян сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян с опытом работы из всех округов страны.

47% россиян при наличии шанса выбрать профессию снова, остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 36% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию. Остались бы в своей сфере 49% молодежи до 24 лет и каждый второй россиянин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше. Верность профессии растет с увеличением уровня дохода: наибольшим постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, кто не стал бы менять сферу деятельности, среди врачей (66%), программистов и дизайнеров (по 63%), медицинских сестер и системных администраторов (по 62%). Меньше всего тех, кто вновь избрал бы свою профессию, среди охранников и кладовщиков.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 824

Время проведения: 8 марта — 12 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы

Размер выборки: 5000 респондентов