Более 420 тыс. автомобилей подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в I квартале 2024 года

За I квартал 2024 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 422 тыс. автомобилей. Показатель в пять раз превысил итоги I квартала 2023 г. и вдвое значение аналогичного периода 2022 г. Общее количество подключенных транспортных средств к госинформсистеме аварийного оповещения достигло 10,6 млн. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Экстренным службам за I квартал 2024 г. через «ЭРА-ГЛОНАСС» передано более 24,5 тыс. аварийных вызовов автомобилистов. 81% сообщений - в автоматическом режиме, что говорит о тяжести аварий, участники которых не смогли самостоятельно сообщить о происшествиях. За все время работы система передала спасателям 366 тыс. вызовов.

«Рост автопарка подключенных автомобилей повышает защищенность жизней и здоровья все большего числа водителей и пассажиров. «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается за счет соблюдения правила «золотого часа» в медицине катастроф. Помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, существенно повышает шансы спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших людей», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Благодаря взаимодействию «ЭРА-ГЛОНАСС» и всех региональных «Систем-112» информация о дорожных происшествиях, включая точные координаты и необходимый набор характеристик автомобилей, передается в службы спасения в среднем за 19 секунд. Это кратно увеличивает шансы спасения людей прежде всего при тяжелых авариях.