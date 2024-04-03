6 из 10 россиян — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов
Сторонников законодательных ограничений для пользователей самокатов и электросамокатов становится все больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.
За год число россиян, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, выросло с 52 до 59%. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (66 и 52% соответственно). Среди россиян до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.
Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: 7 из 10 представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование.
Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.
***
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 370
Время проведения: 25-28 марта 2024 г.
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов