6 из 10 россиян — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

Сторонников законодательных ограничений для пользователей самокатов и электросамокатов становится все больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

За год число россиян, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, выросло с 52 до 59%. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (66 и 52% соответственно). Среди россиян до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: 7 из 10 представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование.

Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 370

Время проведения: 25-28 марта 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов