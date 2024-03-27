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Принято решение в пользу жильцов многоквартирных домов спустя 8 лет

Сегодня в третьем чтении был принят законопроект, позволяющий жильцам самостоятельно выбирать провайдера в многоквартирных домах (МКД). Это еще один важный шаг, который позволит гражданам свободно подключать домашний интернет. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

С 2016 г. отрасль связи отстаивала право на честную конкуренцию. Все это время росла плата за размещение оборудования операторами, а отсутствие конкуренции приводило к увеличению тарифов на услуги связи. Управляющие компании (УК) запрещали доступ в МКД тем провайдерам, которые не находились под их покровительством.

По данным ВЦИОМ 57% россиян, проживающих в МКД под управлением УК в городах с населением 500 тыс. человек и более, подключались к провайдеру, уже присутствовавшему в доме. 40% сначала изучали предложения на рынке, а потом уточняли, доступен ли выбранный оператор в конкретном доме. Из них каждый второй (51%) столкнулся с тем, что невозможно подключиться к оператору, который не присутствует в их доме.

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД
Импортонезависимость

Принятие законопроекта позволит провайдерам размещать оборудование в жилых домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником жилья или нанимателем. У жильцов появится возможность свободного выбора оператора связи.

Все требования и нормы по размещению оборудования будут соблюдены. Например, предусмотрена ответственность операторов за сохранение общедомового имущества и утверждены правила соблюдения технических требований к монтажу оборудования. Правительство утвердит единые стандарты размещения сетей связи, чтобы обеспечить порядок. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

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