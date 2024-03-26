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Cloud4Y предоставил сервис корпоративной почты Remedservice

Сотрудники сервисной медицинской компании пользуются корпоративной почтой, развёрнутой в облачном контуре провайдера.

Remedservice (ООО «Регион-Медсервис») с 2009 г. оказывает услуги в области корпоративной медицины, помогая организациям разного профиля десяткам компаний заботиться о здоровье своих сотрудников. Компания организует медицинский ассистанс для страховых компаний, медосмотры (предрейсовые, предсменные, предварительные и периодические) сотрудников предприятий, лечение и отдых за рубежом, а также предстраховые медицинские экспертизы.

Remedservice принял решение использовать облачные сервисы с целью повышения эффективности работы компании, обеспечения надлежащего уровня защиты почты, а также снижения нагрузки на собственную ИТ-структуру. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

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В рамка бесплатного тестового периода Cloud4Y предоставил Remedservice нужное количество виртуальных почтовых ящиков требуемого размера, а технические специалисты провайдера помогли с настройкой сервиса. По итогам тестирования медицинская организация заключила полноценный договор на почтовый сервис по модели SaaS.

Корпоративная облачная почта Cloud4Y — это сервис, поддерживающий функции e-mail, календаря и менеджера задач. Облачные технологии обеспечивают его доступность и работоспособность, а также упрощают процесс интеграции в бизнес-процессы компании. Сотрудники технического отдела получают возможность быстрого создания и настройки почтовых ящиков, их масштабируемость, наличие функции резервного копирования, мониторинг активностей. Пользователи получают инструмент для общения, организации рабочих встреч, постановки задач, а руководитель может отследить степень загруженности сотрудника.

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