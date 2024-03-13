«Авито Работа»: больше половины россиян считают привлекательным горизонтальный карьерный рост

Карьерный рост часто разделяют на две траектории: вертикальную и горизонтальную. Первая — это карьера в общепринятом понимании: переход от экспертной должности к управленческой. Вторая — расширение ответственности сотрудника в рамках одной должности, либо углубление его компетенции. «Авито Работа» узнала, какой тип профессионального развития интересен работающим россиянам: для 54% горизонтальный карьерный рост оказался наиболее привлекательным планом развития. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В феврале 2024 г. исследователи «Авито Работы» провели опрос более 7 тыс. работающих россиян и выявили, что для большинства современных специалистов очень важна возможность профессионального развития — 83% опрошенных назвали карьеру одним из главных жизненных приоритетов. При этом сотрудники больше ценят возможности горизонтального роста (54%), а классический вертикальный рост в должности интересует респондентов меньше. Такой вариант выбрали всего 31% опрошенных.

По мнению специалистов, горизонтальный карьерный рост позволяет соблюдать баланс между личной жизнью и работой (39%), дает возможность приобретения новых навыков и знаний без изменения должности (37%), позволяет повысить свою квалификацию и вырасти в профессиональном плане (35%), а также дает более глубокое погружение в специфику сферы деятельности работника (33%). При этом выбор такого карьерного трека в значительно меньшей степени объясняется нежеланием брать дополнительную ответственность при повышении должности: отсутствие интереса к управлению командой или к расширению ответственности в числе факторов для выбора горизонтального роста назвали 14% и 23% респондентов соответственно. Респондентами преимущественно движет желание повысить квалификацию и погрузиться в профессию.

В зависимости от специальности сотрудника различаются и причины выбора определенного карьерного трека. Например, руководителей (45%) и топ-менеджеров (54%) привлекают повышение квалификации и профессиональный рост.

При вертикальном росте специалист переходит на руководящие позиции: при этом у него расширяются зоны ответственности и карьерные возможности. Чаще всего такой тип развития респонденты выбирали из-за возможности значительного повышения зарплаты (60%), желания стать экспертом в своей отрасли (40%), повышения статуса в обществе (39%), а также стремления расширить свой профессиональный кругозор и навыки (36%).

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