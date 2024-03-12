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В Подмосковье открылась онлайн-запись на экзамен по управлению многоквартирным домом

На портале госуслуг Московской области появился новый комплексный сервис. Теперь желающие записаться на прохождение квалификационного экзамена по управлению многоквартирным домом могут подать заявку в электронном виде. Об этом CNews сообщили сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале доступно все больше услуг и сервисов, которые позволяют в считаные минуты решать различные вопросы без лишних действий и посещений госучреждений. Новый сервис предназначен для руководителей и специалистов в сфере управления многоквартирными домами. Чтобы записаться на экзамен и подтвердить свои знания, нужно подать онлайн-заявку, а в назначенный день пройти квалификационное испытание», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Управление многоквартирным домом – это работа по созданию безопасных и благоприятных условий проживания в соответствии с законодательством и стандартами. Деятельность управляющих компаний подлежит лицензированию. Чтобы организация получила лицензию, ее руководителю, а при желании – и заместителям – нужно пройти обязательную аттестацию и сдать экзамен. По результатам испытания выдается подтверждающий документ – квалификационный аттестат. Затем управляющая компания может подавать заявку на оформление лицензии.

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Услуга «Запись на экзамен для получения квалификационного аттестата по управлению многоквартирным домом» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться ею могут физические лица. В онлайн-форме услуги следует заполнить сведения о месте работы и должности, а также выбрать удобную дату и время экзамена. Кроме того, можно сообщить о желании получить квалификационный аттестат проактивно в личном кабинете на региональном портале. Его скан-копию отправят в случае успешной сдачи экзамена. Забрать документ на бумажном носителе можно в Государственной жилищной инспекции Подмосковья.

Услуга записи на экзамен предоставляется бесплатно.

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