Платить за нейросети готов каждый третий российский пользователь

Согласно результатам опроса, проведенного РОМИР, 41% жителей городов-миллионников хотя бы раз использовали генеративные нейросети. 80% из них считают, что технология упрощает решение рутинных задач и помогает экономить время. 71% пользователей нейросетей считают, что компании могут взимать плату за использование сервисов на их основе, а около половины респондентов (49%) считают, что такие сервисы станут платными в будущем. При этом 28% пользователей продолжат пользоваться сервисами на основе нейросетей, даже если они станут платными.

77% пользователей нейросетей применяют их как минимум несколько раз в месяц, а каждый десятый – ежедневно. Почти две трети пользователей (60%) планируют в будущем году пользоваться нейросетями чаще. Самые известные нейросети среди пользователей — YandexGPT, ChatGPT, YandexART, Kandinsky.

Среди наиболее популярных функций, которые применяют пользователи: генерация изображений, видео, ответов на вопросы, текстов и идей. При этом наблюдается тенденция, что чем чаще пользователь обращается к генеративной нейросети, тем реже он использует ее для развлечения и чаще – для работы, самообразования, решения бытовых задач и других нужд.

Почти каждый четвертый пользователь генеративных нейросетей (23%) уже применял или применяет платные функции. Из них 34% пользователей платят или ранее платили до 300 рублей в месяц. Треть пользователей (34%) платит или платили за использование ChatGPT, а 14% – за использования Midjourney. Причем среди пользователей нейросетей в возрасте от 18 до 25 лет за использование ChatGPT платят или платили 60% опрошенных. Две трети респондентов (65%), которые допускают, что будут платить за использование нейросетей в будущем, готовы тратить на это до 300 руб. ежемесячно.

Более половины респондентов (58%) допускают, что в сервисах на основе генеративных нейросетей может демонстрироваться реклама. Подавляющее большинство (82%) опрошенных не исключает, что продолжит пользоваться такими сервисами, если в них появится реклама.

«Сейчас мы видим, что сервисы на основе генеративных нейросетей приобретают все больший функционал. Область их применения варьируется от развлечений до решения сложных рабочих задач. Наше исследование показало, что те, кто пользуется технологией, осознают ее потенциал и сложность. В связи с этим пользователи согласны дополнительно платить за сервисы на основе нейросетей, чтобы получить доступ к более широкому функционалу», — сказала директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

«Исследование проводилось в феврале 2024 г. с целью определить основные тенденции в использовании генеративных нейросетей. В онлайн-опросе приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. В выборке соблюдены квоты по полу, возрасту, доходу, образованию.