«Авито Работа»: почти половина россиян имеют дополнительный заработок

«Авито Работа» провела опрос 2 тыс. респондентов и выяснила, что 42% россиян стараются увеличить свой совокупный заработок за счет дополнительных выплат. Чаще всего это выплаты за сверхурочные и работу в праздники (13%). 25% россиян имеют один источник дохода в виде зарплаты. Респонденты тратят дополнительный заработок на повышение качества жизни, дорогие покупки, путешествия и другое. Среди причин подработки 25% россиян указывают, что не хотят рассчитывать на один источник заработка, 24% — желание увеличить совокупный доход, 23% — потребность занять свободное время, 15% — интерес к работе над конкретным проектом. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

Другими распространенными способами увеличения совокупного заработка являются премии и доплаты за выполнение ключевых показателей эффективности (12%), подработки (10%), пассивный (5%) и проектный (2%) доход.

Треть (35%) россиян отметили, что их ежемесячный доход на 20%-50% зависит от дополнительных финансовых источников и доплат. 29% сторонние выплаты приносят до 20% от месячного дохода.

Отвечая на вопрос о том, как часто респонденты работают сверхурочно и/или в выходные, половина (50%) россиян выбрали ответ 1-2 раза в месяц. Еще четверть (27%) дополнительно трудятся 1-2 раза в неделю, а 10% — практически каждую неделю (3-4 раза в месяц). 6% опрошенных берут на себя дополнительные объемы 5-7 раз в неделю. Почти столько же (7%) не работают сверхурочно в принципе.

Суммарно россияне чаще всего тратят от 5 до 9 часов в неделю на сверхурочную занятость (35%). Нередко специалисты работают сверхурочно меньше 5 часов (28%) и 10-19 часов (25%). Больше 20 часов в неделю дополнительному заработку посвящают 17% опрошенных.

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