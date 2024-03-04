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Обратиться в суд теперь можно через «Госуслуги»

На портале «Госуслуг» заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтвержденную учетную запись на портале.

В какие суды можно обратиться: во все суды общей юрисдикции — по гражданским или административным делам; в Верховный Суд РФ (ВС РФ) — по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.

Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину.

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Безопасность

Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки.

Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.

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