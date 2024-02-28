«Яндекс» открывает набор в бесплатные летние школы — теперь с оплачиваемой практикой, курсом по soft-skills и программой для аналитиков-разработчиков

«Яндекс» приглашает начинающих специалистов в бесплатные летние школы. В 2024 г. к четырем традиционным школам — разработки интерфейсов, бэкенд-разработки, мобильной разработки и менеджеров — добавилась пятая: Школа аналитиков-разработчиков. Обновились и программы школ. Теперь в них есть курс по soft skills, или социальным навыкам, а для лучших студентов предусмотрена Лаборатория — пятинедельная практика в «Яндексе», за которую платят зарплату. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обучение в школах двухэтапное. Первый этап проходит в онлайне: студенты слушают лекции экспертов из «Яндекса», выполняют практические задания и участвуют в семинарах. Второй этап — очный, он состоится в офисах «Яндекса» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На нем можно будет применить полученные знания в деле: студенты разных школ объединятся в команды и будут работать над проектами под руководством опытного ментора.

Те, кто показал на онлайн-этапе самые высокие результаты, смогут пройти практический этап в новом формате — в Лаборатории. Это возможность на время присоединиться к одной из команд «Яндекса» и вместе с ней решать реальные, а не учебные задачи, получая за это зарплату.

Программу школ разрабатывают сотрудники «Яндекса». Они же выступают в роли преподавателей и менторов. Программа регулярно обновляется, чтобы успевать за жизнью. Например, открыть Школу аналитиков-разработчиков было решено, поскольку доля таких специалистов в «Яндексt» за последние пять лет выросла более чем втрое — с 4% до 13%. Еще одно новшество — курс по soft skills. Он пригодится и менеджерам, и разработчикам — на нем расскажут, как комфортно чувствовать себя в рабочей среде, наладить взаимодействие в команде и развить лидерские качества, а также научат правильно вести себя на собеседовании.

«Умение находить общий язык, критически мыслить, работать в команде и другие навыки, которые сейчас считаются скорее дополнительными, вместе с развитием ИИ будут становиться все более и более значимыми. Чтобы молодые специалисты могли быстрее их развивать, мы запустили в Школах отдельный курс по основным soft skills. В совокупности с качественными знаниями soft skills в будущем станут сильным конкурентным преимуществом при найме вне зависимости от профессии. В ИТ уровню владения этими навыками уже уделяется большое внимание, а в будущем их вес будет только увеличиваться», — сказала Дарья Золотухина, HR-директор «Яндекса».

Чтобы попасть в летние школы, нужно оставить заявку на сайте и выполнить тестовое задание — его пришлют 13 марта 2024 г. Если человек хорошо справился с заданием, он получит приглашение на собеседование. Участвовать в очном этапе могут не только жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга — «Яндекс» оплатит дорогу и проживание в этих городах всем, кто успешно прошел онлайн-этап.

Первая летняя школа открылась в 2011 г.. С тех пор состоялось 72 школы, в которых успели поучиться более 3500 человек. Каждый год больше половины выпускников школ становятся стажерами или штатными сотрудниками «Яндекса».