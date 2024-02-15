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Искусственный интеллект будет автоматически подводить итоги онлайн-встреч татарстанцев на платформе «МТС Линк»

МТС сообщила о запуске платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» новой функции на основе искусственного интеллекта. Теперь участники онлайн-встреч и вебинаров сразу после их окончания автоматически получают краткое содержание мероприятия и одним кликом могут поделиться ими.

Разработчик платформы «МТС Линк» «Вебинар Технологии» подчеркивает, что функция встроена в интерфейс решения, то есть интеграция со сторонними приложениями не потребуется.

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Помимо итогов, пользователям доступна автоматическая текстовая расшифровка встреч — чтобы вернуться к определенному моменту, не нужно пересматривать видеозапись. В текстовой расшифровке есть возможность поиска по ключевым словам и автоматического перехода к соответствующему моменту видео.

«Искусственный интеллект уже занял прочное место в современной жизни. В некоторых случаях мы даже не осознаем, что пользуемся им. Так, новая функция подведения итогов встреч на основе ИИ делает пользование платформой «МТС Линк» еще удобнее и повышает эффективность работы команд пользователей. Теперь необязательно фиксировать основные моменты и составлять протокол, это сделает за вас ИИ. Освежить в памяти итоги встречи можно будет за 5 минут вместо часа, который мог уйти на просмотр видеозаписи. По всей стране платформу успешно используют для рабочих онлайн-встреч и переговоров учебные заведения, частные преподаватели, блогеры. В числе крупных пользователей решения в Татарстане – два ведущих вуза региона – Казанский федеральный университет и Казанский медицинский университет», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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