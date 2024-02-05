«Авито Работа»: 39% россиян подработка приносит 10% – 30% месячного дохода

Согласно результатам опроса, проведенного «Авито Работой» среди 10 тыс. респондентов, более половины россиян (54%) подрабатывали за последний год. Чаще всего подрабатывали специалисты, занятые физическим трудом (65%), квалифицированные рабочие (63%) и высококвалифицированные сотрудники (59%). При этом 39% опрошенных дополнительный источник дохода приносит 10%-30% от среднемесячного заработка. По данным «Авито Работы», на начало февраля работодатели по стране предлагают более 700 тыс. вакансий для подработки. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

39% россиян отметили, что подработка приносит доход в виде 10%—30% от ежемесячного заработка, 26% — менее 10%. Еще 17% опрошенных отметили дополнительную сумму в виде 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 10% респондентов.

За последний год меньше всего подрабатывали сотрудники из Челябинска (60%) и Красноярска (57%).

Чаще всего россияне подрабатывали в сфере ремонта и строительства (18%), ИT и телекоммуникаций (13%), онлайн-торговли (11%), креативных индустрий (10%), производства и сырья (9%). Главными причинами подработки респонденты чаще всего называли нежелание иметь только один источник дохода (25%), нехватку зарплаты от основной работы для бытовых нужд (24%) и желание занять свободное время (24%).

Интересно, что причины у каждой категории сотрудников разные. Массовым (28%) и рабочим специалистам (28%) чаще других не хватало средств на ежедневные нужды, руководители (32%), офисные (31%) и высококвалифицированные (31%) сотрудники не хотели иметь только один источник дохода. А топ-менеджеры хотят занять свободное время (38%).

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В основном недельная продолжительность подработки составляла 3-5 часов (27%), 6-8 часов (17%), до 2 часов (12%) и более 20 часов (11%).

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