«1С‑Рарус» подтвердил статус «Центр разработки»

Компания «1С Рарус» подтвердила статус «Центр разработки» для отраслевых решений: «1С:Автосервис»; «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP»; «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»; «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»; «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

Центром разработки «1С Рарус» выпущено 64 тиражных решения со статусом «1С:Совместимо».

Сертификат «Центр разработки» подтверждает экспертный уровень компании «1С Рарус» и соответствие требованиям фирмы «1С»: наличие необходимого количества сертифицированных специалистов; обеспечение требуемых объемов выпуска или продаж.

Каждые два года в отношении совместных решений разработчика и фирмы «1С» необходимо проходить процедуру подтверждения статуса.

Действие нового сертификата распространяется на пять решений: «1С:Автосервис»; «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP»; «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»; «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»; «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита».

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» — ведущий партнер фирмы «1С», Сертифицированный партнер Google, золотой партнер «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С».