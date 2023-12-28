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ВТБ внедрил аналитическое решение для развития эквайринга

Банк ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для обработки информации и проверки качества данных, используемых при подготовки управленческой и аналитической отчетности в рамках продукта «Эквайринг». Это позволило ускорить подготовку необходимой отчетности и процесс принятия бизнес-решений. Новое решение реализовано на отечественной платформе Arenadata DB в рамках формирования технологического суверенитета в банке.

В результате внедрения импортозамещенного решения бизнес-подразделения банка получили все необходимые инструменты и данные для формирования отчетности и проведения анализа по продукту «Эквайринг», а также возможность контролировать ключевые показатели по продукту — от количества транзакций в различных устройствах до себестоимости обслуживания клиента. Использование отечественной платформы Arenadata DB обеспечило производительность на уровне мировых решений.

«Ценность данных, необходимых для анализа и составления отчетности, прежде всего, — в их актуальности и корректности. Новое решение позволило улучшить именно эти характеристики. Кроме того, мы имеем возможность существенно быстрее анализировать данные, проверять их и предоставлять для принятия бизнес-решений», — подчеркнула Наталья Сурова, руководитель финансового департамента – вице-президент ВТБ.

«Обработка данных является одним из ключевых этапов при подготовке отчетности. Благодаря внедренному решению банку удалось ускорить готовность данных для формирования отчетности по продукту «Эквайринг» — процедуры подготовки, проверки и загрузки данных ускорились в четыре раза. Кроме того, мы смогли реализовать еще одну ключевую задачу в рамках обеспечения технологического суверенитета», — отметил Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития – старший вице-президент ВТБ.

erid:2SDnjcq6uTeРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

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