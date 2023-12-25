Разделы

ПО Софт
|

В Directum RX появился встроенный редактор

Новое решение поддерживает стратегию импортозамещения — работать с документами в системе теперь можно без сторонних приложений. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Встроенный редактор дает возможность работать с документами без строго регламентированной структуры сразу в системе, не используя сторонние офисные приложения: оформлять документы в едином стиле; создавать заголовки, списки, таблицы; добавлять изображения, ссылки; выделять текст с помощью маркеров, примечаний.

Пользователи легко освоят решение, потому что у редактора интуитивно понятный интерфейс.

dir1.jpg

Фото: Directum
В Directum RX появился встроенный редактор
Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риск ограничений
Импортонезависимость

Редактор интегрирован в систему Directum RX — это значит, что документы открываются в браузере без запуска дополнительных программ. Содержимое документов хранится в системе и не передается на сторонние ресурсы. Внутри системы можно настроить права доступа, чтобы работать с документами мог определенный круг сотрудников.

Решение предоставляется бесплатно и входит в комплект поставки Directum RX.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»

Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Google требует от программистов на Android быть скромнее. Они избаловались и не хотят оптимизировать приложения

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще