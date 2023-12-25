В Directum RX появился встроенный редактор

Новое решение поддерживает стратегию импортозамещения — работать с документами в системе теперь можно без сторонних приложений. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Встроенный редактор дает возможность работать с документами без строго регламентированной структуры сразу в системе, не используя сторонние офисные приложения: оформлять документы в едином стиле; создавать заголовки, списки, таблицы; добавлять изображения, ссылки; выделять текст с помощью маркеров, примечаний.

Пользователи легко освоят решение, потому что у редактора интуитивно понятный интерфейс.

Фото: Directum В Directum RX появился встроенный редактор

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Редактор интегрирован в систему Directum RX — это значит, что документы открываются в браузере без запуска дополнительных программ. Содержимое документов хранится в системе и не передается на сторонние ресурсы. Внутри системы можно настроить права доступа, чтобы работать с документами мог определенный круг сотрудников.

Решение предоставляется бесплатно и входит в комплект поставки Directum RX.