Программный инструментарий ant Voice Connector внесен в реестр российского ПО

«Ант технолоджис» объявила о включении программы ant Voice Connector, разработанной специалистами компании, в реестр российского ПО Минцифры.

Более 20 лет «Ант технолоджис» внедряет технологии для повышения эффективности работы складских предприятий. С уходом иностранных вендоров с Российского рынка компания рассматривала отечественные аналоги решения Vocollect Voice Connector.

Сегодня «Ант технолоджис» готова предложить закачкам российское решение pick-by-voice компании Voiceman.

На данный момент голосовая технология Voiceman проходит тестирование на складах заказчиков «Ант технолоджис». Специалистами компании было разработано программное обеспечение ant Voice Connector, служащее для интеграции голосовых устройств с WMS-системой Logistics Vision Suite.

ant Voiceman Connector работает под управлением Logistics Vision Suite и предназначено для обеспечения возможности выполнения складских операций с использованием программы распознавания голоса Voiceman.

14 декабря 2023 г. программное обеспечение ant Voice Connector успешно прошло регистрацию в федеральной службе по интеллектуальной собственности и внесено в реестр программ для ЭВМ под №202368391.

Применение голосовой технологии Voiceman на складских комплексах позволяет существенно улучшить показатели производительности, точности выполнения заказов, времени обучения персонала.

Voiceman и ant Voice Connector – настраиваемая система, позволяющая формировать необходимые команды под задачи бизнеса каждого клиента.