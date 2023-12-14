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Компаний с удаленкой за четыре месяца стало меньше

Компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в том числе за рубежом), по сравнению с августом 2023 г. стало меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Работодателей, практикующих удаленку, сейчас 37% (в августе 2023 г. было 43%). В 7 из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще всего на удаленке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Компаний, где есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа, также стало меньше: 6% сейчас против 9% в июне 2023 г.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 191

Время проведения: 2 ноября – 12 декабря 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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