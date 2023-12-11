Вебинары по защите от мошенничества в рамках городского проекта «Перезвони сам» посмотрели более 500 тыс. раз

Москвичи посмотрели записи вебинаров городского онлайн-проекта «Перезвони сам» более полумиллиона раз. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

На лекциях эксперты столичного Департамента информационных технологий и ГУ МВД по городу Москве, а также представители отраслевых ведомств и компаний помогают горожанам научиться противостоять телефонному и интернет-мошенничеству в разных сферах жизни.

«Вебинары – одна из основных составляющих проекта "Перезвони сам". Их особенность заключается в том, что москвичи могут не только посмотреть онлайн-трансляцию или запись, но и посетить занятие очно. Кроме того, и находящиеся в зале слушатели, и зрители прямой трансляции могут задать интересующие их вопросы по теме вебинара и получить ответы от экспертов», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Почти за год существования проекта его команда провела восемь семинаров на различные темы: от инвестиций до лотерей. Записи всех лекций доступны на сайте «Перезвони сам» – посмотреть их можно в любое время и с любого устройства.

Лидером по количеству просмотров стал вебинар о защите от мошенников в сфере инвестиций. Его посмотрели уже более 163 тыс. раз. Более 100 тыс. раз жители интересовались безопасными покупками в интернете, а первая и вторая части вебинара на тему «Недвижимость без риска» набрали суммарно более 106 тыс. просмотров.

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Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в 2022 г. совместно с Главным управлением МВД России по Москве. Он помогает горожанам уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещены информационные памятки, анонсы вебинаров и другие полезные материалы. Кроме того, там опубликованы разборы историй людей, которые стали жертвами злоумышленников.

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».